馬斯克致富關鍵：營商培訓從小做起

馬斯克在12歲那年便懂得把自己編寫的電腦遊戲程式出售，賺取500美元。（大公報） 中評社香港2月19日電／全球首富馬斯克依靠售賣電動車和經營SpaceX等科技項目致富，原來他的成功早已在童年時奠下基礎，他從小開始已接受母親梅耶（Maye Musk）的營商培訓，在她教導下，馬斯克早在12歲時便已懂得把自己製造的軟件出售，繼而在24歲時與弟弟一同組成軟件公司Zip2，並成功以3億美元把其出售，馬斯克取得約2200萬美元資金，作為創立SpaceX的種子資本。



大公報報導，馬斯克於1971年出生於南非普利托利亞市，其母親在1979年離婚後，獨力撫養3名兒女。為了生計和照顧孩子，更把辦公室設在家裡，由孩子來打理，她也教導孩子如何寫商業書信和接聽電話。梅耶並沒有時間細心管教孩子，而給予他們極大的自由度。她在自傳中曾表示，就是這樣，便令孩子學會如何獨立，及學會何謂營商之道。



自小明白多勞多得道理



梅耶在家營商，故把兒女充作雇員，教他們什麼是職業操守、公司組織，和如何履行職責。在梅耶的教導下，馬斯克在童年時便已懂得如何營商，幫助他長大後，成功在商場上打滾。另外，馬斯克與弟妹亦不像其他孩子般，父母會給錢買玩具或零食，梅耶為了讓他們明白“多勞多得”的道理，從沒有額外給他們零用錢，要他們工作後才有收入買自己喜歡的東西。梅耶曾在訪問中表示，她的孩子從小便已明白到多勞多得的道理。



馬斯克在南非長大，當地的環境較為複雜，他自小便要照顧年幼的弟妹，帶領他們在家做火箭玩具，同時從小已逐家逐戶叫賣復活蛋。



其實梅耶並非不知兒子在四處冒險，但卻不加以阻止，原因她明白到，應該讓孩子到處走，到處冒險，因為這樣才能令他們更容易發展出自己的興趣，和培養處事能力，這對他們的成長有重大的幫助。



若以今天的標準來看，梅耶給與孩子絕對的自由，任由他們到處闖蕩，而並沒有太多約束，同時亦無意為他培養興趣或為他們籌劃未來。就是這樣，馬斯克在童年時，便可以作出成年人的決定。梅耶其後在回憶錄中作出了很實用的建議，她認為應由你所愛的人（家庭）走自己的路。



馬斯克在10歲開始對電腦產生興趣，更經常為新發明而發白日夢，並自學如何編寫電腦程式，在12歲那年更把自己編寫的一套電腦遊戲程式Blastar，以500美元賣出。



在1995年，當時24歲的馬斯克與弟弟Kimbal，和另一合夥人創建了Zip2公司，最初以軟件協助當地商戶在網上建立知名度，其後更幫助報章設計網上城市指南。至1998年，Zip2已與近160份報章聯手開發城市指南。其後，他們以約3億美元把Zip2賣給康柏電腦（Compaq），而馬斯克和Kimbal分別得到2200萬美元和1500萬美元。這便是馬斯克人生第一桶金，為日後取得更大的計劃而鋪路。



投資特斯拉 其後擔任CEO



在獲得第一桶金後，馬斯克共用了1.75億美元的首階段資本在2002年創辦了SpaceX，令他可在其後的20多年間一直探索外太空之奧秘。當然，他最終能成為全球首富，必定是來自電動車生產商特斯拉，他是初期的投資者，其後積極協助公司發展，直至2008年更成為特斯拉的行政總裁。



梅耶的教養方式在當時，甚至是現今社會，肯定被認為是離經叛道，她不好好約束和管教孩子，在今天的標準便是不負責任的家長。她讓兒子到處冒險，更可能會令他們受到嚴重的傷害。不過，若換另一個角度看，馬斯克之所以有今天的傑出成就和超凡創意，正可能與母親的管教方法有關。可以說，特別的養育方法，便有可能教育出特別的孩子。