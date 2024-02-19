馬辦蕭旭岑：陸推進台灣海峽內海化　很嚴重

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受黃暐瀚專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月19日電（記者 張穎齊）福建一艘漁船14日在金門海域遭“海巡署”驅離，導致船上4人全部落海，其中2人死亡，大陸海警18日宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。馬英九基金會執行長蕭旭岑19日表示，從漁船事件到台灣禁團客赴陸旅遊，蔡英文、賴清德若不要九二共識、“中華民國憲法”一中各表，那還有提出什麼方法？若要往“國與國”關係方向走，兩岸關係恐走向萬劫不復深淵，他很悲觀看待。



蕭旭岑今日上午赴台北市醒吾大樓接受POP Radio台長黃暐瀚主持的《POP撞新聞》專訪，蕭旭岑直言，漁船事件，大陸國台辦稱廈金海域“不存在禁止、限制水域”，推進台灣海峽內海化，是非常嚴重的事情，也讓他很驚訝，蔡英文、賴清德正在進行政府交接的關鍵時刻，兩岸關係很敏感、風吹草動，過去馬英九時期兩岸雖互不承認主權、但也不否認治權。對岸基於兩岸一家親，兩岸有互信，如今卻沒了，賴清德要小心。



蕭旭岑說，他發現大陸內有極端言論，發生大陸漁民2死事件，蔡英文、賴清德卻仍笑容滿面到處拜年，沒表示哀悼之意，這讓大陸內部民情很激盪，也是馬英九最不想看到彼此仇視，不應擦槍走火。他認為台灣“海巡署”過於保守、僵化，迄今為何不公布相關監視畫面？為何不好好處理？大家別小覷此事，馬英九很憂心，仍強調兩岸要對話，兩岸的未來沒人知道，但他是悲觀看待。



黃暐瀚問，馬英九時期，兩岸有九二共識，如今賴清德是4成民意選上的“總統”。蕭旭岑說，國民黨政府過去發明出“九二共識、一中各表”的這塊軟墊，彼此坐得舒服，但是民進黨政府人士卻不喜歡這塊護墊，硬是要在上面潑糞，傷害台灣，等於把搖籃跟嬰兒都丟掉，其實前“國安會”祕書長蘇起發明的“九二共識”，是為了民進黨而發明的，“中華民國”是嬰兒，“中華民國憲法”的一中原則是搖籃，九二共識是護墊，蔡、賴卻不要護墊，那搖籃總要吧？



蕭旭岑指出，若蔡、賴願意說出“憲法”一中，大陸沒理由不與台灣談。但目前看起來蔡、賴是走向“國與國”關係，沒走“憲法”中的特殊關係、一中各表，搖籃與嬰兒都要丟掉？過去辜汪會談直到馬習會強調的九二共識，其實都是台灣提出來，大陸認為可接受。現在台灣若要收回九二共識，但又沒提出新版本，要怎麼互動？甚至還有國民黨人士也不要九二共識，他感到痛心又可笑，賴清德5月20日將就職，兩岸唯一生計就是說出“憲法”一中。



蕭旭岑強調，兩岸之間的互動不能脫離4要件“憲法”、歷史、民族、現實”，520以前將是重要關鍵點，若沒處理好，兩岸將會走向萬劫不復深淵，他其實對賴清德的人格評價是好的，但仍呼籲賴處理兩岸關係回到“憲法”及歷史。



蕭旭岑也痛批，蔡、賴若不承認“憲法”一中，卻又不“修憲”，那就是違反“中華民國憲法”去執行的兩岸政策，但如今“司法院”、大法官都被民進黨控制，也無法判蔡、賴違憲，也不能“釋憲”，因蔡英文還沒說出“台獨”，只是兩岸未來風險很高，蔡現在做的，看起來都是往“國與國”關係的方向走。

