巴郡股價60年暴漲3萬倍　市值近萬億

中評社香港2月19日電／當地時間16日，股神巴菲特的巴郡公司創下新紀錄，其A類股票首次收於60萬美元以上。巴菲特的這一商業帝國目前市值約為8800億美元，是美國第七大上市公司，也是美國市值最高的非科技企業。巴菲特於1965年接管巴郡，當時該公司的股價約為每股19美元。自那之後，巴郡股價實現了3215489%天文數字般的漲幅，從19美元漲到了610962美元。



股價兩年漲逾10萬美元



據香港商報網引述彭博報導，目前美國有6家市值超萬億美元的公司，分別是微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta，均為科技企業。巴郡正在與醫藥巨頭禮來競爭，希望成為首家達到萬億美元市值的非科技公司。目前禮來市值為7424億美元。



為吸引高質量投資者買入和持有，巴菲特一直拒絕分拆股票，並在1996年推出了價格較低的B類股票。巴郡的A類股票價格上一次達到里程碑是在2022年3月，當時該股突破了50萬美元的門檻。



截至16日，巴郡A報61萬美元，市值飆升至8809.65億美元，是美國第七大上市公司。這家總部位於奧馬哈的巨頭，過去5個交易日漲1.84%，整個2月漲5.55%，年初至今漲12.43%，過去52周漲30.54%。



截至2023年底，巴郡的市值約為7770億美元，而2022年底為6820億美元。巴郡A類股從50萬美元到60萬美元的歷程大約花了兩年時間。



在此期間，巴菲特執行了重大戰略舉措。其中包括以116億美元收購保險公司Alleghany、持有西方石油公司近30%的股份以及Geico的成功扭虧為盈。此外，巴菲特戰略性地投資了數十億美元的國債，以利用利率上升的機會，並擴大了他在日本貿易公司本已利潤豐厚的股份。



巴郡在1996年推出了價格較低的B類股票。當時，A類股票的交易價格略高於30000美元，而B類股票開始交易的價格是A類的三十分之一，約為1000美元。如今，巴郡的B類股票交易價格略高於400美元，部分原因是巴郡在2010年收購鐵路運營商BNSF後進行了股票分割。

