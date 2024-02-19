禁團令法源　黃國昌：蔡政府確定要繼續硬拗

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）針對台“交通部”王國材引用“發展觀光條例53條”、“旅行業管理規則”為法源，以損害“國家”利益為由，禁止6月台灣旅行社組團赴陸。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌19日批評，王國材只是找不到法源在硬掰，相關說法出來後，學界、業界罵聲一片，民進黨政府確定要繼續硬拗？



黃國昌說，不要用一個謊言與荒謬的說法，想要去拯救前一個謊言，因為最後會被謊言與一而再再而三的荒謬的說法所淹沒。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日召開民眾黨“國會”改革2.0 落實責任政治加強制衡監督記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，民進黨政府對於禁止組團赴陸的法源一事，從前後不一致、說法一日數變，就可以清楚的看出，王國材所謂的“發展觀光條例”，是最後找不到任何法源的情況下，硬掰出來的法條。



黃國昌說，從民進黨政府宣布禁團令至今，法源基礎是什麼？根本講不清楚。從因為疫情，卻被戳破疫情早已結束、疫情指揮中心也解散，綠委鍾佳濱還開始出來講是有關兩岸人民關係條例，還對民眾黨主席柯文哲潑糞，抹黑柯心中沒有兩岸人民關係條例，才會不知道法源是什麼。民眾黨公開了請教“行政院長”陳建仁，結果搞了半天，整個民進黨政府才發現兩岸人民關係條例根本沒法源了。

