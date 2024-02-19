信和今年部署推4個全新盤　涉約1961夥

圖片來源：香港商報網 中評社香港2月19日電／踏入龍年，各發展商紛紛部署新盤銷售。信和（083）籌備今年推售4個全新盤，合共約1961夥，集中鐵路沿線項目，並主打1房戶；當中，集團與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，料最快季內將會推出。



香港商報網報導，信和集團執行董事田兆源表示，集團計劃今年推出4個全新盤，涉共1961夥，集中鐵路沿線項目，當中首季推出與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE（121夥），而其餘3個新項目包括元朗錦上路站柏瓏III（680夥）、油塘通風樓發展項目（792夥），以及黃竹坑站港島南岸第4B期（368夥）。



信和置業集團聯席董事楊文透露，與會德豐地產牽頭的西南九龍長沙灣維港匯累售1083夥，套現183億元，短期會開放全新現樓示範單位。他希望今年可減息及《財政預算案》有減辣措施，預料樓市可平穩發展。



十大屋苑成交宗數維持單位數



田兆源又指，息口將回落，今年樓市料平穩發展，而豪宅接連錄大額成交，集團旗下與中電合作的何文田ST. GEORGE＇S MANSIONS短期亦將有部署。



十大屋苑成交方面，於過去周末，四大代理的十大屋苑成交宗數維持單位數。其中，利嘉閣地產的十大指標屋苑錄得5宗二手成交，對比上個周六日的全數零成交明顯有好轉。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年長假期後首個周六日，節日氣氛已減退，二手市場也開始重新“上力”，從統計數字中可見，二手成交已緩步上升，但由於部分買家及業主，都會等待本月底公布的《財政預算案》，以及觀望政府會否有更多剌激經濟措施出台，因此成交暫時仍未能上衝至雙位數的水平。