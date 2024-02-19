知見錄／紅包焦慮＼胡一峰

中評社北京2月19日電／據大公報報導，發紅包是春節最重要的活動之一。各地紅包收發規矩不同。江蘇的同事說，他們那裡以是否成家為標準，沒結婚的人是沒有發紅包義務的。我老家浙江雖與江蘇毗鄰，在紅包人的資格認定上卻不一樣，是以經濟是否獨立為標準，還在求學而沒有收入的人，不但無需發紅包，而且可以順理成章地收紅包。學業已畢卻沒找到工作的處於模糊地帶，大多選擇不發也不收，“明年你該發發紅包嘍”因此成為勸業暗示或對啃老族的諷誡。



二十五歲之前，我一直在上學，春節照例收紅包，記憶中最早的壓歲錢紅包不足五元，然後慢慢漲到十元、幾十元乃至百元以上。等我參加工作獲得發紅包的資格時，已是百元起步了。聽外公說，他小時候過年如果拿到“一隻角子”（大約是一毛錢）的壓歲錢，便歡呼雀躍，算起來，那是百年之前了。



紅包是一部微觀經濟史，藏著收入、物價和購買力的諸多密碼，也是一部風俗史，透露出世態人情的清晰筋絡。轉眼之間，互聯網文化中成長起的“○○後”成了發紅包的新一代。該發給誰、發多少，成了不少人撓頭的問題。有些地方紅包越發越厚，變成一筆躲不過又還不清的人情賬。於是，“○○後”奮而出手“整頓紅包”。有的在同齡人中高掛“互免牌”，互不給對方孩子發紅包；有的狠下一條心，不搞攀比，不撐面子，量力而為。不乏整頓成功者，也有不少在父母的“教育”下功敗垂成，反而陷入紅包焦慮。



這讓我想起幾年前網上流傳的“全國壓歲錢地圖”，標出了各省壓歲錢的額度。有意思的是，經濟實力最強的廣東，紅包錢數卻是最低的，均數衹有五十。原來，紅包在廣東名為“利市”，亦作“利是”，寓意諸事順利。“利是”不講數額，只求意頭，五元十元皆可，多的不過百元。我以為，廣東的紅包方案若能推廣，當為療治紅包焦慮之良藥也。