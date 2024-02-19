前“立委”陳椒華結盟公民團體　監督政府施政

陳椒華舉行記者會，宣布組成“監督施政聯盟”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月19日電（記者 俞敦平）前時代力量“立委”陳椒華2月19日上午在“立法院”舉行記者會，宣布與14個環保和土地團體組成“監督施政聯盟”，以NGO策略聯盟的方式，持續關切環境、能源、國土、保育和土地正義等議題，並監督行政部門的政策措施，要求政府改善不當的施政作為。



陳椒華，是“立法院”記者聯誼會的記者們投票評鑑第10屆“立委”問政評鑑第一名，以其關注弱勢議題而聞名。雖然她沒參選第11屆“立委”，但她並沒有放棄公民運動的理念，反而回到民間團體的角色，繼續為土地、環境和人民發聲。監督政府聯盟共有14個不同的團體加盟參與，由陳椒華擔任召集人。



14個團體分別是，台灣水資源保育聯盟、台南社大環境小組、淨竹文教基金會、彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、南部反空污大聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會、社子島自救會、草山生態文史聯盟、地籍圖重測受害者協會、反台南市佃西一自辦市地重劃維護地主權益自救會、反對台南市第129期安北（一）自辦市地重劃區自救會和反高雄市第84期自辦市地重劃。



陳椒華表示，她過去四年在“立法院”深感監督行政部門的重要，因此號召北中南志同道合的NGO夥伴，發起並籌組監督施政聯盟，由她擔任召集人，邀請徐世榮教授、蔡志宏醫師和陳憲政律師擔任副召集人，目前有14個團體加盟參與，包括台灣環境資訊協會、台灣環境保護聯盟、台灣農村陣線、台灣原住民族環境保護聯盟等。

