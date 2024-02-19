古文日常／女性的自主＼米哈

中評社北京2月19日電／據大公報報導，正如我們之前討論過，哲學家的戀愛與婚姻，往往沒有什麼好下場。不過，凡事都有例外，例如十九世紀的約翰.史都華.密爾（John Stuart Mill）和妻子哈麗雅特.泰勒.密爾（Harriet Taylor Mill）這一對。



他們初識時，哈麗雅特還是已婚人士，但及後與丈夫分居，並與密爾保持柏拉圖式的關係。後來，哈麗雅特的第一任丈夫過世，兩年後，哈麗雅特與密爾才正式結為夫妻。這個時候，他們不僅是戀愛與婚姻關係的一對，更是知識與價值觀上的一對。



舉例，哈麗雅特成功說服了密爾明白“生產法則”與“分配法則”之別，讓他理解就算前者是固定結構，後者也可以透過意志而改變。最終，密爾將哈麗雅特的想法，（在她的同意下）寫入《政治經濟學原理》（一八四八）。



根據密爾的自傳，他本想在致謝詞中感謝哈麗雅特的功勞，但因為她並不想受到大眾關注（當時，她的第一任丈夫還在世），所以密爾只好接受了哈麗雅特的婉拒。但，在《論自由》一書，密爾終於可以在獻詞寫下：她是我的啟發者，也是本書的部分作者，她是我寫作中最好的一部分；她是我的朋友、我的妻子……沒有她無與倫比的智慧的敦促與協助，我不可能寫出任何東西。



那是一八五九年，也是哈麗雅特病逝的一年之後。在此，我們可以看到一段關係之所以能穩固與成功，除了有愛，更要有互相的尊重、欣賞，以至賦予對方適當的自主與空間。你以為這只是西方才有的例子嗎？



話說，在東漢桓帝時期，有一名官員叫秦嘉，他奉命要到京城洛陽，於是寫信給正在娘家養病的妻子徐淑，希望她陪同赴京。然而，徐淑久病未愈，不願前行，寫了一封家書回覆：“身非形影，何得動而輒俱，體非比目，何得同而不離。”



徐淑的意思是：“兩個人並非形體與影子，動作怎可能一模一樣？兩個人也非比目魚，又怎可能無時無刻不在一起呢？”在我看來，女性主義的意識，不只是西方的產物。