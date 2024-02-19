美媒：今年美國已有近五千人死於槍支暴力

中評社北京2月19日電／據海外網消息，據美國廣播公司2月16日報導，今年美國已有近5000人死於槍支暴力。



美媒援引“槍支暴力檔案館”網站的數據稱，截至2月15日，今年美國已有至少4994人死於槍殺，平均每天約有108人死亡，另有3351人中槍受傷。今年全美已發生至少49起大規模槍擊事件。



（來源：海外網）