國際觀察／俄烏衝突兩周年：歐美做錯了什麼

中評社北京2月19日電／據大公報報導，發生在歐洲、基督教世界的俄烏衝突已持續近兩年。世界仍在反思衝突何以發生，為何難以結束。當下主導國際秩序的西方自然是責無旁貸。



首先，從根源上看，美國對待冷戰的失敗者俄羅斯犯下戰略性錯誤。冷戰結束後，美國不但沒有把俄羅斯納入國際體系，相反還一再背棄承諾、毀約，一步步把俄羅斯逼到今天。



美國曾承諾北約不擴大，但在俄烏衝突前已經五次東擴，還明確支持烏克蘭加入。我們不妨設想，假如蘇聯贏得冷戰，它主導的華約一再擴張，不僅把西歐、拉美等國攬入囊中，還要包括加拿大和墨西哥，美國能不做出和俄羅斯同樣的反應嗎？



2002年和2019年，美國單方面退出《反彈道導彈條約》和《中導條約》，對俄羅斯的安全構成嚴重威脅。曾簽署條約的蘇聯前領導人戈爾巴喬夫表示，“美國退出《中導條約》將對歐洲安全及國際安全體系造成毀滅性打擊”、“不僅損害了歐洲的安全，而且破壞了整個世界的安全”。當時的德國外長馬斯也警告，新的軍備競賽可能到來，歐洲的一部分“喪失了”安全。現在美西方指責俄羅斯違背對烏克蘭放棄核武器的安全承諾實在是雙標。



美國錯在把中國視作威脅



其次，美國的另一個戰略性失誤是把冷戰時的盟友中國定位為頭號競爭對手。



中國是美國冷戰時的盟友，冷戰一結束美國沒有任何感謝之意卻立即翻臉，把中國當作威脅，直到今天成為它心目中唯一的對手。美國的戰略失誤體現在兩個方面。一是中國和冷戰時的蘇聯完全不同，既不對外輸出意識形態，也不對外軍事擴張，尤其是沒有組成集團和美西方進行全方位對抗。

