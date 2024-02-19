楊寶楨將離職　陳智菡：民眾黨易被見縫插針

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近日著手整頓黨內人事，卻傳出民眾黨美女發言人之一的楊寶楨將離職。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡19日證實，楊在黨團長期沒有代班人選，已有1年多沒有好好休息，也有新的人生規劃，柯文哲也知道。至於外界關注民眾黨選後是否又開始內鬥？陳說，民眾黨容易被見縫插針，等楊休息好了，也期待回歸團隊。



民眾黨2020年大選後，成立民眾黨團，當年由“小牛”柯昱安、楊寶楨、蔡峻維等人一手摸石子過河成立為民眾黨“立委”喉舌的黨團“文宣部”，並為民眾黨在政論節目中舌戰群雄，但如今3人都已接連離職。柯文哲近日也在整頓黨內人事，由於柯辦發言人陳智菡才剛任民眾黨“立法院”黨團主任，楊寶楨的離職也讓外界關注民眾黨內茶壺風暴。



楊寶楨在春節前民眾黨團記者會，雖有在媒體群組發布記者會通知，但已鮮少露面，在19日上午10點36分，楊寶楨在自己的媒體群組中發布採訪通知，下午2點半親自回應將請辭“立法院”黨團副主任、民眾黨發言人一事。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日召開“民眾黨“國會”改革2.0 落實責任政治加強制衡監督”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷出席。



陳智菡在會後接受媒體訪問時表示，楊寶楨非常辛苦，選完議員就投入大選，1年多沒好好休息，身心都滿疲憊的，楊也有新的人生規劃，將工作放下來好好休息，柯文哲也知道，詳細狀況會由楊在下午說明。