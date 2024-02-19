﻿TikTok擬在歐洲推選舉指南功能

歐洲議會選舉即將在6月舉行，多國農民立場將影響選情。（圖源：路透社） 中評社北京2月19日電／據大公報消息，據路透社報導：14日，字節跳動旗下的社交媒體平台TikTok表示，將在今年6月的歐洲議會選舉前推出用於加強打擊虛假新聞和誤導性內容的應用程序。新程序將分別在歐盟的全部27個國家推出，並將支持本地語言。



TikTok表示，各個國家應用內即將推出的“選舉中心”功能，旨在更好地向歐洲人介紹歐洲議會選舉過程。平台上與歐洲議會選舉相關的影片將被標注，引導用戶進入“選舉中心”功能。



TikTok歐洲、中東和非洲的安全與誠信負責人摩根表示，通過與當地選舉委員會和民間社會組織合作，“選舉中心”將成為該平台上“可以找到可信和權威信息的地方”。該公司還計劃在都柏林辦事處設立任務控制空間，以監督歐洲議會選舉前和選舉期間的運作。



選舉年來臨之際，全球的政客們紛紛轉向TikTok，依靠該平台與年輕用戶互動。美國總統拜登的競選團隊不惜“打臉”白宮對TikTok的禁令，於本月11日入駐了該平台，希望挽回自己不斷下滑的年輕選民支持率。歐盟27個成員國每月有逾1.34億用戶訪問TikTok。該公司表示，約30%的歐洲議會議員亦在使用該平台。



（來源：大公報）