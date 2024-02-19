﻿德國拒供烏“金牛座”導彈

烏克蘭總統澤連斯基（左）與德國總理朔爾茨16日出席聯合記者會。（圖源：法新社） 中評社北京2月19日電／據大公報消息，據路透社報導：為期三天的第60屆慕尼黑安全會議16日在德國慕尼黑開幕，無論是在台上還是在場外，烏克蘭危機和巴以衝突都是會談的主要議題。雖然烏克蘭與法國、德國簽署了長期安全合作協議，但在提供關鍵“金牛座”巡航導彈武器等問題上，德國總理朔爾茨仍然未鬆口。



今年慕尼黑安全會議召開時間，也是俄烏衝突即將進入第3個年頭，與此同時，以色列與哈馬斯在加沙的戰鬥進入第5個月，同樣看不到盡頭。今年出席的會議的官員包括德國總理朔爾茨、美國副總統哈里斯、烏克蘭總統澤連斯基和以色列總統赫爾佐格等。儘管烏克蘭一度是各國領導人關注的焦點，但巴以衝突以及中東危機升級，也分散外界的注意力。



澤連斯基在慕安會上請求各方向烏克蘭提供更多支援。稍早前，澤連斯基16日到訪柏林和巴黎，分別與法國和德國簽署安全合作協議。法國今年將向烏克蘭提供價值30億歐元的軍事援助。德國今年再向烏克蘭提供70億歐元的支持，協議還包含武器交付、緊急磋商機制等。不過，朔爾茨17日被問及是否向烏克蘭交付“金牛座”導彈時，繼續拒絕明確給出承諾。“金牛座”導彈被視為扭轉俄烏戰場局勢的關鍵武器。



美國政府提出數百億美元的軍事支援烏克蘭法案，正受到國會眾議院的攔阻。隨著特朗普再次當選總統的前景若隱若現，華盛頓未來對烏克蘭的援助及其對北約的承諾令人擔憂。澤連斯基將與哈里斯會晤，北約秘書長斯托爾滕貝格說，“現在需要美國兌現承諾”的時候。



（來源：大公報）