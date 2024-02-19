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謝國樑挺蔣萬安見上海團 基隆深圳持續交流
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2024-02-19 14:19:20
基隆市長謝國樑接受訪問。（中評社 張穎齊攝）
中評社台北2月19日電（記者 張穎齊）台北燈節開幕，中國國民黨台北市長蔣萬安與上海代表團相見，卻再遭民進黨質疑黑箱作業、沒有對等尊嚴進行交流等。國民黨基隆市長謝國樑19日向中評社表示，他全力支持蔣萬安的表現，他也會比照這樣的精神，讓基隆市持續與深圳市進行交流，深化兩岸海港論壇。
謝國樑、國民黨“立委”林沛祥、羅智強、王鴻薇今早在國民黨“立法院”黨團舉行“和解NET問問“內政部長”林右昌”記者會，謝國樑會後接受中評社訪問。
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