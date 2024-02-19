“立院”召委選舉　國民黨定調不禮讓民眾黨

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”第一會期將在29日舉行召委選舉，中國國民黨“立法院”黨團定調，確定不和民眾黨團合作，將在8個委員會自推召委人選，民眾黨恐喪失法案與質詢的排案主導權。國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，未來可以在法案與議題上和民眾黨團合作，但國民黨一定要有自己的召委，才能主推國民黨的法案。



“立法院”總共有8個常設委員會，各有2名召委負責排議案、主持議事，藍綠過去都有與白營合作的經驗，曾禮讓白營做召委，雖然民眾黨本屆握有8席，預期平均至委員會各為1人，但若無藍綠支持就無法拿下召委。



林思銘今天對此表示，雖然民眾黨有向國民黨團表示能否禮讓一席召委，但每個委員會都有6到7席藍委，所以藍足以靠自己當選召委。未來在法案與議題上可以跟民眾黨合作，至於召委人選不會禮讓民眾黨。



林思銘強調，因為國民黨是“國會”多數黨，每個委員會有自己的召委才可以主推國民黨的法案。



國民黨團總召傅崐萁仍以開放態度說，“立法院”三黨不過半，未來“立法院”合縱連橫，只要利於民生百姓，所有法案或政黨合作，國民黨都是展開雙臂，不預設任何條件。只要對“國家”人民好，都願意全面推動。



傅崐萁強調，此次大選，六成民意希望下架民進黨，會尊重民意選擇，強力監督政府，對於所有制衡力量會珍惜及重視。