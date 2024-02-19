民眾黨要求一席召委？國民黨團證實不會禮讓

國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘今日證實，台灣民眾黨有前來向國民黨團表達，是否可以禮讓一席召委給民眾黨？不過國民黨團不會禮讓，國民黨是多數黨，就應該要在各委員會都有自己的召委。



“立法院”設有8大委員會，包括內政委員會、“外交及國防委員會”、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，各委員會專責審理不同行政部門所轄的法規、預算。



每個委員會設兩席召委，一周由一席召委排委員會議程，等於將主導什麼法案可以進入委員會審查，是“立院”運作關鍵樞紐。



若藍綠都不禮讓給民眾黨，8委員會共16席召委預計將由藍綠各半分配，藍綠將在8個委員會各有1席召委。



“立法院”預計29日選舉各委員會召委。



林思銘今日受訪時表示，這一次各委員會召委選舉，雖然民眾黨有向我們表達可否禮讓他們一席？但是國民黨團在召委議題上，我們在各委員會都有人數相當的委員，我們可能會有6到7位委員分佈在各委員會，足以在各委員會都當選一席召委。



林思銘指出，我們在法案也好，在議題的排審方面，我們的召委仍會與民眾黨合作，但召委人選我們不會禮讓民眾黨，因為畢竟國民黨是“立法院”多數黨，多數黨應該要在各委員會都有自己的召委，才能表達國民黨團想主推的議題。