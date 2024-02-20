陳玉珍籲綠授權地方與對岸交流　金門能做好

金門“立委”陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）福建一艘漁船14日在金門海域遭“海巡署”驅離，導致船上4人全部落海，其中2人死亡，大陸海警18日宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。中國國民黨金門縣“立委”陳玉珍接受中評社訪問表示，民進黨賴清德將上任，兩岸關係恐持續累積敵意，她呼籲民進黨“中央政府”不如授權地方政府，與大陸進行事務上的溝通交流，金門辦得到，一通電話就可解除彼此誤會。



陳玉珍，出生於金門，北京大學國際經濟法法學碩士、日本九州大學國際公法碩士，曾在美國哈佛大學甘迺迪公共政策學院進修，連任3屆金門縣“立委”，歷任國民黨“立法院”黨團書記長、3屆金門縣議員、司法委員會國民黨團委員長等，父親為國民黨金門縣前議長陳水木。



陳玉珍表示，雖希望賴清德5月20日上任會有新氣象，但如今在上任前，民進黨政府7日下達禁止台灣旅行社招攬團客赴陸旅遊令，此舉就是針對大陸取消M503航線向西偏置，所採取的反制，造成了敵意的累積，如今又不幸發生大陸漁民2死，在兩岸沒有互信的基礎下，惡意螺旋持續上升。



陳玉珍說，台灣應避免持續累積敵意，要平心靜氣，尤其是對驅離事件要盡速查明清楚，能返回大陸的生還漁民就趕快讓他們回去，要讓兩岸關係和緩，否則5月20日前，兩岸不會平穩。

