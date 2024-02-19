賴“立院”報告　綠反對即問即答黃國昌批

左起民眾黨“立委”張啟楷、陳昭姿、黃珊珊、黃國昌、吳春城、麥玉珍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團19日提出《“立法院”職權行使法》修法，讓“總統”接受“立法院”邀請國情報告時，需“依序即時回答”，及“立法院”調查權擴充。民眾黨團總召黃國昌在記者會兩度槓上民進黨團總召柯建銘，批評說，柯建銘說對這2件事得“修憲”、違憲的言論不知從何而來，只要是不利於自己，就隨時改變相關主張？



台灣民眾黨“立法院”黨團19日召開“民眾黨“國會”改革2.0 落實責任政治加強制衡監督”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷出席。民眾黨團提出《“立法院”職權行使法》修法、“立法委員”互選院長副院長辦法”修正，並廢止“立法院”卸任院長副院長禮遇辦法》，要建立“國會”聽證調查制度、強化人事同意權審查，落實責任政治。



黃國昌表示，“國會”改革首重修正《“立法院”職權行使法》，民眾黨團新增“開議日應由院長召開全院委員談話會，依各黨團所提之議程表決”，同時修正第十五條之二、第十五條之四，讓“總統”赴“立院”進行國情報告，“立委”提問、“總統”即答。黃拿出當年的報紙資料批評，民進黨在野時要求馬英九赴“立法院”國情報告得“即問即答”，為何現在就變成柯建銘口中的“非“修憲”不可”？對自己不利，換了位子就改變相關主張？

