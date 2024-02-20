蕭旭岑：藍白“立院”若不合還是民進黨得利

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）2024大選藍白合破局，民進黨賴清德當選，如今第11屆“立法院”第一會期召委選舉，中國國民黨確定不與台灣民眾黨合作。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問表示，以他個人看法，藍白若接下來在重大法案也沒合作，那將不利2026、2028選舉，如國民黨自己無法強起來，三分天下的情況下，恐還是民進黨得利。



蕭旭岑，政治大學新聞研究所碩士，歷任“總統府”副秘書長、“總統府”馬習會小組執行長、“總統府”資安會資安長、國民黨發言人、國民黨文傳會主委、國民黨秘書長辦公室主任、中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、中國時報政治組副主任兼“國會”線召集人、聯合報新聞記者等。



蕭旭岑表示，現在就看藍白接下來在“立院”的重大法案上，能否再合作，對民生、人民有益的法案，是可合作的，否則的話，國民黨未來的選舉恐不太被看好。



蕭旭岑說，2024藍白沒有合作成功，未來的競爭衝突是存在，不過從2024“立委”選舉也可看到，台中、桃園有藍白合，因此選得很好，桃園6席全上、台中也在8席中拿下6席。未來2026、2028，若國民黨自己本身的政黨實力無法獨立拿下勝選，那還是得考慮與民眾黨合作的可能性。



蕭旭岑直言，國民黨如今至少要在“立法院”的重大法案上與民眾黨合作，否則法案如何通過？預算如何被監督？沒合作就無法防止賴清德就任後，提出不當的人事等，藍白要去談，如無合作，將來2024、2028藍綠白三分天下，得利的還是民進黨。



民眾黨主席柯文哲去年與國民黨簽訂6大共識，卻翻臉撕毀承諾，國民黨若還要設法遇民眾黨合作，要如何因應？蕭旭岑表示，所以藍白之間一定還是要有個機制，比如“立院”就是很好的平台，藍白“立院”黨團之間要有個機制，比如在重大法案可合作，持續有比較穩定的關係，否則在野實力如再分散，他對國民黨未來選舉並不樂觀。

