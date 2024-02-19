世衛組織呼籲關注小型供水設施水質安全

中評社北京2月19日電／據新華網報導，世界衛生組織日前發布一項旨在改善小型供水設施水質、確保安全可靠供水、防治介水傳染病的飲用水指南，呼籲各國在制定相關政策和法規時充分考慮這類供水的安全。



根據這份指南，全球很大一部分人口的飲用水來自小型供水設施，其範圍包括從單個家庭的水井到為整個社區供水的管道。



世衛組織說，2022年仍有22億人無法獲得安全飲用水，其中大多數人生活在農村，而這些地區通常使用小型供水設施。這些設施往往面臨技術和資源方面的挑戰，影響其供水的安全可靠性。它們更有可能出現與飲用水安全有關的缺陷，導致介水傳染病的出現，對社會經濟產生負面影響。



世衛組織負責環境、氣候變化和健康事務的官員瑪麗亞·內拉表示，對小型供水設施進行投資具有雙重戰略意義——既能有效降低介水傳染病的發病率，又能降低與預防疾病相關的總體支出等。內拉說，小型供水設施尤其容易受到氣候變化對水質和水量的影響，向所有人提供安全的飲用水更具緊迫性。



在世衛組織安全飲用水框架的基礎上，該指南提出了6項新建議，涉及制定基於健康和因地制宜的飲用水水質法規和標準，通過水安全規劃和衛生檢查主動管理風險，開展獨立監督等。世衛組織鼓勵各國政府和其他利益攸關方采納這些建議，通過政策、法規和支持項目更有效地解決小型供水設施問題。