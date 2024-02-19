謝國樑因商場產權爭議遭綠圍剿　藍委幫反擊

基隆市長謝國樑赴“立法院”，和藍委林沛祥、王鴻薇及羅智強召開“和解NET 問問林右昌”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）基隆東岸商場易主發生產權爭議，中國國民黨基隆市長謝國樑今天大動作到“立法院”召開記者會表示，東岸商場屬於基隆市民的資產，產權登記將在3月初完成，民進黨前市長林右昌任內允許NET增建完成後，就應登記卻未登記，呼籲林出面說清楚，為何刻意不登記產權，是否要把東岸商場送給NET。



基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）刊登廣告，要求謝國樑應為“強盜行為”道歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。



綠營也群起圍剿謝國樑，2024副手當選人蕭美琴近日更發出到NET採買的照片，稱自己是20多年的老客戶，大有力挺NET的意味在，讓整起事件上升到藍綠議題攻防。



謝國樑今天赴“立法院”，和國民黨基隆“立委”林沛祥、台北市“立委”王鴻薇及羅智強等人召開“和解NET 問問林右昌”記者會，藍委齊聚力挺謝國樑。



謝國樑表示，基隆東岸商場是屬於基隆市民的資產，屬於全體基隆市民所有，基隆市府的所有工作都是以市民福祉為優先，這次招商的目的，也是盡可能讓基隆更好。東岸商場的產權登記預計將在3月初完成，但是最後都會尊重法院判決。



謝國樑說，基隆市府有意願要來和解，但是當初同意增建的決策，都是在前市長、現任“內政部長”林右昌的任內，林本人也多次親自主持增建會議，他要詢，請林右昌出來說清楚。假如產權如NET所主張是屬於NET，基隆市1年將損失新台幣5000萬元的租金將長達50年，總計達25億元。等於NET花2億元蓋起來，就可以取得將近25億元的商場所有權，還可以保留未來改建後的土地持分跟利益。

