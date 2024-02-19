打擊濫用公屋“查車”揪出隱形富戶

中評社北京2月19日電／據大公報報導，當傳統公屋供應上升，而簡約公屋、過渡性房屋全面出現時，我們就有較大空間去處理劏房問題。房屋局局長何永賢



龍年伊始，安居樂業是不少市民的新年願望。房屋局局長何永賢接受《大公報》獨家專訪，重申政府解決房屋問題的決心不變、目標清晰，新一年會繼續加強打擊濫用公屋，加快過渡性房屋及簡約公屋建設，為取締劣質劏房創造空間。何永賢強調，各項房屋政策是環環相扣，料下個五年會有較大空間解決劏房問題，並增加資助出售房屋比例，助市民實現置業夢。



房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始，何永賢預告，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，包括查核車輛價值、查核住戶在內地及海外的物業等。她透露，打擊濫用公屋小組聘請了退休紀律部隊人員加入，協助加強打擊濫用公屋。＼大公報記者 曾敏捷 梁少儀



公屋輪候冊大排長龍，近年輪候時間更是居高不下，但公屋戶摣名車穿名牌時有所聞，令人聯想公屋可能有不少隱形富豪，何永賢表示，公屋資源不夠，為確保公屋資源能幫助真正有需要的人，房屋署做了不少功夫，包括去年起加強申報機制，要求住戶每兩年申報一次是否擁有香港物業、是否持續居住在現有公屋單位；房署聘請退休紀律部隊人員加入打擊濫用公屋小組隊伍，協助制定打擊濫用公屋的方法，並加強網絡監察，留意是否有人在網上放租公屋或做旅舍用途等。



何永賢表示，多管齊下打擊濫用公屋漸見成效，首輪申報涉及8.8萬戶，大部分已交回申報，若沒有特別理由而不交申報表，房署會發出遷出通知書，至今已收回約400個單位，稍後可再供編配。房署會繼續跟進餘下未交申報個案。



國內資產超限額 被收公屋



至於大時大節更經常見到公共屋邨停滿名車，何永賢表示，部分租置屋邨已購買單位的住戶，可能確實有能力承擔貴價的車輛，事實上，屋邨同事會留意有關車輛的情況，並會根據車牌向運輸署瞭解相關車輛的資料，包括車價，若屬於房委會租戶，車輛價值會納入資產計算，住戶的境外物業亦會同樣處理，“如果我們發現住戶有境外物業，亦會計算資產，我們會跟相關單位，譬如廣東省國土資源部查核相關資料。”



她續指出，去年曾有公屋租戶個案，因國內資產納入計算後超出公屋資產限額，房署收回相關單位；亦有個案被發現在新界持有土地，房署會計算土地價值，若發現超出資產限額會發出遷出通知書。



何永賢強調，會持續透過不同線索、不同渠道加強打擊濫用公屋，“我們會持續不斷去做（打擊濫用公屋），目標是每一批（申報）都要全部交回表格，我們亦會大量拿資料去土地註冊處抽查。”



簡約公屋助消化輪候隊伍



公屋輪候時間近年居高不下，去年第三季公屋平均輪候時間更一度終止跌勢，上升至5.6年。何永賢解釋，該季度雖然沒有新樓落成，但房委會仍編配了3500個單位，這些單位有打擊濫用公屋收回的單位、有買了居屋交回的單位，主要位於市區，由於獲編配有關單位的申請者，一半人輪候公屋六年以上，三分一更是等了七年或以上，經統計得出的平均輪候時間，會因為獲編配申請者的輪候時間長而上升。



“施政報告講到很清楚，六年封頂，然後在2026／27年回落至4.5年，這個目標沒有變。”何永賢預告，公屋平均輪候時間料在去年第四季及今年第一季有輕微上升，然後平穩，但會隨著簡約公屋明年第一季起有單位供應，輪候時間會明顯下降，“陸陸續續有更多簡約公屋項目完成，會一路消化輪候隊伍，大家就會睇到輪候時間會回落到我們目標的4.5年。”