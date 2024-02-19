逛老街品年味（新春走基層）

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，春節假期，位於天津市南開區的古文化街裡，一家相聲茶館座無虛席。“單口、對口、群口輪番上演，讓更多的市民和遊客感受相聲的魅力。”相聲茶館負責人於承艶說。



古文化街是天津最早的經濟、文化、商貿聚集地，素有“津門故里”之稱。大量的人文景觀、歷史建築等匯集於此，吸引國內外遊客前來參觀，感受“老城津韵”。



春節期間，每天上午10點到10點半，古文化街的戲樓進行文化展演，既有高蹺、舞龍、舞獅等傳統表演，又有鼓曲、快板、京劇等曲藝節目。



再往裡走，老街裡坐落著不少店鋪，其中既有泥人張、楊柳青木版年畫等非遺技藝，也有桂發祥十八街麻花、果仁張等老字號。“這個‘木蘭從軍’是非遺傳承人的代表作。”在泥人張古文化街店內，工作人員王思思向顧客介紹。王思思說，春節假期遊客絡繹不絕，店鋪門口的現場製作展示成了熱門的打卡點。



逛老街，逛的是民俗、文化，逛的是記憶裡的年味兒。像這樣的古街古鎮，天津還有很多。



在薊州區國家級旅遊休閑街區漁陽古街，白天有廟會、曲藝雜技、舞龍舞獅、民俗展示等活動，晚上還打造了燈光璀璨的“詩詞林”，市民可以拍照打卡。



在西青區楊柳青古鎮，看燈展、賞年畫活動受到遊客歡迎。本屆國潮燈展設置了200餘組大型主題燈組，突出楊柳青木版年畫、剪紙等非遺項目和特色活動，讓市民遊客過一個文化年。