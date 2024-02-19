智能手機換電模式能否替代快充模式

中評社北京2月19日電／據科技日報報導， 近日，卡塔爾一家科技公司研發出可以在7秒鐘內為手機充電的機器Swapery。它配有輕量級電池組。用戶可將這些電池組吸附在手機背面，並與手機充電接口相連。當需要充電時，用戶將手機插入Swapery中，機器就會自動將電池組更換為另一批滿電的新電池組，並對替換下來的電池組進行充電。有評論稱，這種類似於電動車換電補能的模式有望減輕現代人的手機電量焦慮。



縱觀近些年來電子設備市場的發展趨勢不難看出，各廠商一直在想方設法緩解人們的手機電量焦慮。當下，由於能量密度的限制，手機電池技術發展進入瓶頸期。提升充電效率成為各廠商應對手機續航問題的重要方法。那麼，現有手機充電模式是如何不斷提高充電效率的？手機換電模式是否會替代現有的手機充電方式呢？



快充市場逐漸飽和



電池的續航能力與充電體驗是評價手機性能的重要指標。幾年前，手機充滿電通常需要幾個小時。自2018年以來，由於快充技術的發展與普及，手機的充電時間被極大縮短。目前，手機充滿電的時間一般都在一小時以內。這大大提升了用戶的使用體驗。



在手機充電領域雖然存在“快充”“閃充”“超充”等多種稱呼，但它們的基本原理是一樣的，即在電池容量一定的條件下，通過提高充電功率的方式提升充電效率。提高充電功率目前有3種途徑，分別是提高電壓、提高電流以及同步提高電壓電流，由此產生了相應的快充技術方案：高壓小電流快充，如華為、三星等；低壓大電流快充，如OPPO、一加等；高壓大電流快充，如魅族。也有一些廠商在這3種快充技術方案上均有布局。



近年來，快充技術發展迅猛。一方面，具有快充功能的手機占比快速提高。隨著顯示器、處理器、5G應用的不斷升級，手機能耗不斷增加，快充功能成為智能手機的剛需。市場調研機構Counterpoint Research發布的調查數據顯示，2023年一季度全球智能手機市場中接近80%的手機支持快充功能，而2018年支持快充功能的手機占比還不到30%。另一方面，快充平均功率迅速提高。2022年一季度至2023年二季度，全球智能手機快充平均功率從30瓦提高到34瓦，其中，中國市場的快充平均功率已經達到50瓦。

