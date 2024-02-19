新抗生素顯著增強抑制耐藥菌功效

中評社北京2月19日電／據科技日報報導，細菌的抗生素耐藥性正在使許多現代藥物失效，甚至可能引起全球公共衛生危機。現在，美國哈佛大學研究人員開發的一種新抗生素克服了抗生素耐藥性機制。據最新一期《科學》雜誌報導，合成化合物克雷黴素（cresomycin）可殺死許多耐藥細菌，包括金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌。



研究領導者、哈佛大學化學生物學教授安德魯·邁爾斯表示，與臨床批准的抗生素相比，克雷黴素對許多致病菌的活性抑制顯著提高，這些致病菌每年會導致100多萬人死亡。



開發克雷黴素的目的是幫助人體戰勝超級細菌。哈佛大學團隊從林可醯胺的化學結構中獲得了靈感。林可醯胺是一類抗生素，其中包括常用的克林黴素。與許多抗生素一樣，克林黴素是通過半合成方式制成的，而新化合物完全是人工合成的，並且具有無法通過現有手段獲得的化學修飾。



細菌核糖體是控制蛋白質合成的生物分子機器。破壞核糖體功能是許多現有抗生素的標誌，但一些細菌已進化出屏蔽機制，阻止傳統藥物發揮作用。具體而言，細菌可通過表達產生核糖體RNA甲基轉移酶的基因，來對核糖體靶向抗生素藥物產生抗藥性。這些酶將藥物成分擋在外面，最終抑制藥物活性。



為解決這個問題，研究團隊將化合物設計成與其結合靶標非常相似的剛性形狀，使其對核糖體有更強的控制力。這種新分子具有與細菌核糖體結合的更強能力。



研究人員表示，抗生素是現代醫學的基礎。如果沒有抗生素，許多醫療程序，如手術、癌症治療和器官移植都無法進行。研究中的創新還有助於生產其他新藥。