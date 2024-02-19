石墨烯納米材料可安全開發

中評社北京2月19日電／據科技日報報導，英國研究人員公布了一項重要的發現：首次人體嚴格受控暴露臨床試驗顯示，吸入特定類型的石墨烯不會對肺或心血管功能產生短期不良影響。這意味著石墨烯這種納米材料可以安全地進一步開發，而不會對人類健康造成重大風險。相關論文發表在16日《自然·納米材料》雜誌上。



石墨烯在2004年首次被分離出來，具有超薄、超強、超柔韌等特性，被譽為“神奇”材料。其可能應用於電子產品、手機屏幕、服裝、油漆和水淨化等領域。此外，科學家還在積極探索石墨烯在針對癌症和其他疾病的靶向治療方面所能發揮的作用，例如將其制成可植入設備和傳感器。然而，在醫療應用之前，所有納米材料都需要測試是否有任何潛在的不利影響。



此次人體試驗使用了超純氧化石墨烯納米薄片（一種與水相融的材料）。來自愛丁堡大學和曼徹斯特大學的研究人員招募了14名志願者，這些人在嚴格控制的暴露和臨床監測條件下參與了這項研究。志願者在專門設計的移動實驗室中騎車時，戴著口罩呼吸了超純氧化石墨烯2個小時，並在暴露前和暴露後每隔兩小時測量一次肺功能、血壓、凝血和血液中炎症水平。幾周後，志願者返回診所，反復受控地暴露在不同質量的氧化石墨烯或清潔空氣中進行比較。



結果表明，吸入超純氧化石墨烯對肺功能、血壓或大多數其他生物參數沒有不良影響。研究人員注意到，有輕微的跡象表明，吸入這種物質可能會影響血液凝塊的方式，但這種影響非常小。不過，仍需進一步調查以確定更高劑量和長時間接觸石墨烯的潛在影響。



研究人員表示，石墨烯等納米材料前景看好，但必須確保以安全的方式製造，才能在生活中更廣泛地應用。通過在人類志願者身上探索這種獨特材料的安全性，在理解石墨烯如何影響人體方面邁出了一大步。這一發現可能為新型設備、治療手段和監測技術的開發打開大門。