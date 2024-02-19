各地為何紛紛布局智能網聯汽車產業

中評社北京2月19日電／據中國經濟網報導，我國汽車產銷總量已連續14年居全球第一，龐大的基數不僅為智能網聯汽車發展提供了堅實基礎，更令我國擁有智能網聯汽車不可或缺的大數據優勢。



發展智能網聯汽車產業則更多要從科技方面入手，要注重科技與汽車的產業對接，開拓創新發展。各地優勢不盡相同，應避免盲目投入和無序競爭。



日前，武漢東湖高新區推出新能源智能網聯汽車12條支持政策，以“光車聯動”為總體思路，從多方面給予相關企業支持，最高給予2億元，鼓勵企業將總部落戶光穀。



記者梳理發現，截至目前，全國已有超過30個省（區、市）推出了關於支持智能網聯汽車產業發展的政策規劃。不僅北上廣深4座實力強勁的超一線城市渴望引領新興產業發展，武漢、重慶、長春、西安、合肥、柳州等汽車產業重鎮也參與其中。各地為何紛紛積極布局智能網聯汽車產業，智能網聯汽車發展前景如何？



有專家表示，我國汽車產銷總量已連續14年居全球第一，推動量變轉向質變成為要務，智能網聯汽車正是突破口之一。



智能網聯汽車已成為汽車產業轉型、甚至數字經濟發展的戰略方向和重要引擎。早在2010年，“車聯網”概念就被提出；“十四五”期間，發展新能源、智能網聯汽車更成為重中之重，“十四五”規劃中提到，要加快推動數字產業化，包括構建基於5G的應用場景和產業生態，在智能交通等重點領域開展試點示範。目前，智能網聯汽車正處在從研發與測試階段向示範應用，以及未來大規模商業推廣階段過渡的關鍵時期。



如何更好支持智能網聯汽車產業發展？原國家機械工業部汽車司副司長、中國汽車工業協會原常務副理事長兼秘書長張書林表示，我國推進智能網聯汽車發展最大的優勢是有規模大、技術領先全球的新能源汽車產業做載體。

