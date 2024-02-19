楊寶楨離職　媒體人嘆民眾黨把自己泡沫化

羅旺哲表示，藍綠在為國家大事進行攻防時，民眾黨還在吵自家兒戲，最後就是把自己泡沫化。（照片：羅旺哲臉書） 中評社台北2月19日電／“立法院”20日開議，卻傳出台灣民眾黨美女發言人之一的楊寶楨將離職。對此，資深媒體人羅旺哲19日在臉書發文認為，民眾黨幾乎只剩黨內人事、陳昭姿搞烏龍的新聞，若藍綠為國家大事進行攻防時，而民眾黨只是不斷出現花邊新聞，最後就是把自己給泡沫化。



羅旺哲表示，“立法院”新會期，目前看來民眾黨幾乎只剩黨內人事、還有陳昭姿搞烏龍的新聞，這對民眾黨來說絕對不是好事情，可能也讓當初投票給民眾黨的民眾相當失望。



羅旺哲進一步分析在野黨的情況，目前看起來，在野黨的情況，國民黨至少在幾個議題上，有表現出努力監督政府立場，反觀民眾黨在這點，幾乎看不見，更別說柯文哲整個聲量，都被韓國瑜超車，甚至看不到車尾燈，顯見用話題來“餵鯊魚”的模式，效果不如以往。



新科“立委”的蜜月期很短，羅旺哲強調，民眾黨如果再沒有拿出監督政府，成為在野讓人耳目一新的戰力，只是不斷出現這種花邊新聞，接下來的路，只會越走越窄，當藍、綠都在為國家大事進行攻防時，民眾黨還在吵自家兒戲，最後就是把自己給泡沫化。