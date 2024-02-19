“四海同春”赴澳訪演在布里斯班舉行

中評社北京2月19日電／據新華社報導，“四海同春”訪演活動18日在澳大利亞布里斯班舉行，吸引1500名觀眾前來觀看。



當晚的演出是“四海同春”赴澳訪演首站，由歌唱家陳思思與京劇名家胡文閣領銜，匯集歌舞、雜技、武術、京劇、樂器演奏等形式，為當地華僑華人呈現一場極具中國韵味和春節喜氣的文化大餐。



演出在喜慶熱烈的舞蹈《盛世歡歌》中拉開序幕。京劇《貴妃醉酒》、歌曲《但願人長久》、雜技《十面埋伏》、薩克斯演奏等精彩節目輪番上演。舞台上下熱情互動，掌聲和歡呼聲此起彼伏。



中國駐澳大利亞大使肖千在致辭中表示，“四海同春”訪演承載著祖（籍）國對海外僑胞的深情厚誼，不僅為僑胞歡度新春佳節增添喜慶和歡樂，也為澳大利亞多元文化增添色彩。



昆士蘭州多元文化部長查麗絲·馬倫表示，中國春節蘊含了包容和團圓等價值觀，各類春節慶祝活動使各族群增強了對多元文化的理解。



本次布里斯班訪演由中國國務院僑務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會主辦，昆士蘭華人聯合會、格裡菲斯大學旅遊孔子學院承辦。該團還將於21日在悉尼市政廳演出。



日前，為慶祝中國農曆新年，中國駐澳大利亞使館、澳大利亞首都地區政府還在首都堪培拉與當地華人社團共同舉辦“歡樂春節·中國大舞台”，展示中國文化藝術風采，增添當地節日喜慶氛圍。此外，為期三天的新春龍舟賽也在悉尼舉行。



（來源：新華網）