第60屆慕安會閉幕　全球安全議題難解

中評社北京2月19日電／據新華社報導，為期3天的第60屆慕尼黑安全會議（慕安會）18日閉幕。會議討論了烏克蘭危機、巴以衝突等全球安全議題，與會方在諸多問題上仍存較大分歧，全球安全曙光難現。



同去年一樣，俄烏衝突仍是本屆會議主要議題。在相關討論中，相關方對停火和談問題諱莫如深，對如何擺脫僵局亦無計可施。同去年不同的是，西方國家裂痕顯現，美歐分歧暴露無遺。北約秘書長斯托爾滕貝格強烈敦促美方“履行北約責任”，烏克蘭總統澤連斯基則把近日戰場失利歸咎於西方軍援不到位。



在巴以衝突問題上，與會的國際組織和各國人士密集呼籲為衝突尋求政治解決方案，強調衹有實施“兩國方案”才能推動中東地區實現持久和平。但美國等少數國家代表顧左右而言他，執意為以軍在加沙地帶行動辯解。



近來，不少歐洲國家調整立場，從支持以色列“享有自衛權”變為呼籲停火止戰，但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對歐方在推動解決中東問題上能發揮多大作用感到悲觀。他說，若歐方想在這方面發揮作用，首先要統一內部立場。



本屆會議還圍繞巴爾幹、蘇丹、薩赫勒等地的安全形勢，以及氣候變化、疫情流行、人工智能等領域話題展開討論。不少與會人士對現行國際秩序進行反思，呼籲建立更公平、更有效的機制，解決各國尤其是發展中國家面臨的和平、發展、安全等問題。



慕安會主席克里斯托夫·霍伊斯根在發表閉幕致辭時說，當今世界誰都無法獨自解決安全問題。國際社會必須摒棄舊思路，以開放的心態攜手合作。



慕安會創始於1963年，前身是以跨大西洋夥伴關係為重點議題的“國際防務大會”，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。



（來源：新華網）