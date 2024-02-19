白營批藍綠一家親　讓民眾黨成不關鍵少數

民眾黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）“立法院長”韓國瑜今天主持朝野協商破局，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌希望加開院會進行食安專案報告，但遭到民進黨否決，協商沒有共識。民眾黨團幹事長吳春城19日下午批評，提出要食安專案報告的是國民黨，但也是藍反對加開院會。當藍綠一家親、談好了，就把民眾黨晾在一邊，要讓民眾黨成為“不關鍵的少數”。



黃國昌指出，“立法院”明天開議，民眾黨團就會送出提案，在21日加開院會，期待藍綠兩大黨能同意支持，共同強化“立法院”對“行政院”監督的能量，捍衛人民食的安全，並積極回應民意。



媒體追問，若明天藍綠依舊堅持不加開院會？黃國昌說，國民黨就提出議事日程，讓台灣社會看看國民黨希望監督執政黨的力道，之後看誰拉下協商冷凍1個月，誰就要負責。拉協商是議事上的權力，相對的也有其政治責任。



“立法院”將於20日開議，國民黨“立院”黨團要求“行政院長”陳建仁，就台糖安心豚梅花豬肉片驗出西布特羅一事進行專案報告。韓國瑜上午召開朝野協商，協商結論為20日邀請陳建仁率同相關部會首長就“民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討”進行專案報告並備質詢，23日進行施政方針報告及備詢。不過，由於黃國昌堅持除了二、五院會外，周三再加開院會，不願在結論簽字，協商因此破局。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日下午臨時召開記者會，回應朝野協商破局相關議題，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。

