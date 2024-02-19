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預計2024年蘇丹經濟將萎縮18.3%
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2024-02-19 14:37:27
中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，當地時間18日，國際貨幣基金組織發布報告，預測2024年蘇丹經濟將萎縮18.3%。報告稱，蘇丹武裝衝突持續並對經濟造成破壞性影響，是導致該國經濟萎縮的主要原因。
2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，隨後蔓延至其他地區，並持續至今。衝突嚴重破壞了蘇丹的基建、教育和醫療設施以及工農業生產能力。
（來源：央視新聞）
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