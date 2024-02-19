澳門各界熱議粵港澳大灣區五周年成就

中評社北京2月19日電／據新華社報導，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《綱要》）正式公布五周年之際，澳門各界認為，五年來，宏偉藍圖一步步變為現實。站在新歷史起點上，澳門將以推進橫琴粵澳深度合作區為主要抓手，更加積極主動推進粵港澳大灣區建設，不斷豐富具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐的內涵。



澳門經濟學會會長劉本立表示，作為粵港澳大灣區的重要組成部分，澳門過去五年以“發揮澳門所長、服務國家所需”為目標，發揮自身的獨特優勢，積極參與和支持大灣區建設，為促進區域協調發展、推動國家改革開放和現代化建設作出貢獻。同時，澳門也從大灣區建設中獲得新的機遇和動力，實現著自身的轉型升級和可持續發展，展現無限潛力，贏得廣泛贊譽。



澳門城市大學副校長葉桂平表示，《綱要》賦予澳門“一中心、一平台、一基地”的長遠發展定位，使澳門在新時代國家高水平對外開放和高質量發展中的功能角色得到進一步完善，表明了中央政府從國家戰略、區域合作等多方面積極支持澳門保持長期繁榮穩定，為澳門帶來前所未有的發展機遇。特別是近年來，深合區建設作為深入實施《綱要》的重點舉措，在促進澳門融入國家發展大局、構建澳門橫琴一體化發展格局、支撐澳門經濟適度多元發展、實現民生深度融合等目標任務上都取得許多新進展。



基礎設施“硬聯通”不斷加快，制度機制“軟聯通”不斷優化，交往交融“心聯通”日益緊密……一系列原創性改革舉措在大灣區落地，“我們都是大灣區人”日漸深入人心。《澳門日報》18日刊文指出，大灣區概念已滲透生活方方面面，澳人越來越感受到，大灣區共建共融，正在全方位提速，未來發展空間無比廣闊。



建設橫琴粵澳深度合作區，是澳門參建大灣區的著力點和大舞台。《澳門日報》文章表示，深合區便利澳人到橫琴工作、生活、學習，將加速推進琴澳一體化。



澳門理工大學“一國兩制”研究中心主任冷鐵勛表示，《綱要》賦予澳門新的歷史使命和時代擔當。未來，隨著粵港澳大灣區建設的推進，尤其是深合區建設的深入，澳門定能把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，通過與廣東、香港加強合作，攜手高質量共建粵港澳大灣區，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，向海內外生動展現具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐。



（來源：新華社）