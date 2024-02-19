網評：大陸強化管轄權　戳穿台方“越界論”

中評社北京2月19日電／來源：大公報 作者：朱穗怡

新春佳節還沒過完，台灣海峽已滿布陰霾。上周三，台灣方面粗暴驅離大陸漁船導致兩名漁民遇難的惡性事件嚴重傷害兩岸同胞感情，引起大陸各界強烈憤慨。人命關天，豈容兒戲！台灣方面漠視大陸漁民的生命和捕魚權利，冷血至極、令人憤慨！



國台辦在4天內2度發聲，強烈譴責民進黨當局以各種借口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，並強調海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。中國海警局昨天表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。此舉顯然是針對台灣方面對大陸漁民的惡性執法，也是對民進黨當局挑釁行為的警告，更彰顯了大陸方面的管轄權，戳穿台方所謂“越界”的謊言。



據統計，僅去年1月至11月，就有920多艘大陸漁船被驅逐，其中28艘被扣留，22艘被罰款，船上的漁獲被台方海巡部門人員強行拋回海中。台灣方面的理由多是聲稱“大陸漁船越界捕魚”。其言下之意，即大陸和台灣之間存在“邊界”，不屬於同一個國家。這正正是民進黨當局推行的“台獨”路線。它企圖通過在台灣海域加強所謂“執法”，以強化其“邊界論”，營造“台灣是獨立國家”的觀感。為了其一黨之意識形態，民進黨當局近年針對大陸漁民頻頻進行“惡性執法”，不僅強行登船搜查，還把人、船全數扣留，其行徑粗暴野蠻。由此可見，上周大陸漁船因遭台灣方面海巡部門人員驅離而導致漁民落海遇難，並非偶然。



台灣是中國領土一部分，台灣和大陸同屬一個中國，兩岸之間哪來什麼“邊界”？更遑論“越界”了。民進黨當局打著“越界”的旗號蠻行取締大陸漁船，其本質是“台獨”圖謀。大陸方面海警船在廈金海域開展常態化執法巡查行動，一方面保障漁民合法權益、維護漁民生命安全，另一方面更是打擊民進黨當局的“台獨”圖謀。



多年來，大陸方面本著“兩岸一家親”的理念，對台灣同胞充滿善意，尤其處處照顧台灣漁民的權益，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。