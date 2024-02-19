八百米的經濟文化巨變

中評社北京2月19日電／據新華每日電訊報導，寸土寸金之地也要留白增綠。給歷史以空間，給人文以時間。800多米長的西單商業街像回廊，展出的是一場經濟文化巨變。



商業界認為，800米是商業街理想長度的上限。體驗西單商業街，15分鐘可以看100年。



西單北頭的老佛爺百貨，北京“最美書店”鐘書閣，刷手機也帶著書香。拱洞層層套嵌，如夢似幻，以園林之美營造閱讀空間；學習堂竹林區，玻璃天花板竹林倒映，可以感受“獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯”。



有人會待上一整天。來此打卡的人，不會冒昧地問網紅書店可以“帶動”多少消費。書香帶動的是人氣，是格調。



“重溫西單記憶”把西單商場變成打卡點。這是一場“告別”。今年西單商場將停業改造，參與城市更新“減量”發展，完工後將設置“西單記憶1930”街區，引入文娛體驗業態。



照片墻上，是市民手寫的明信片：在這裡用自己第一筆收入給母親買羊毛衫；入手第一件羽絨服、第一個變形金剛……



“改造當然影響生意，但更新需要時間……”西單商場面館，端著肉絲豆角面的服務員都知道這個理兒。



這些年總有人在說西單“難以恢復昔日榮光”。為何非要“恢復昔日榮光”呢，難道因為明日榮光有些陌生嗎？



記者在西單居住了27個年頭，記憶如老照片，人車混雜、交通擁堵、空氣污濁。商販在貨物間，居民在儲物間……城市更新要醫“大城市病”。



當年凌亂嘈雜的“西單動批”，變身日限流3000人的蒙藏學校舊址暨中華民族共同體體驗館。物與心、昔與今、鬧與靜，宛如人文經濟的交響曲。

