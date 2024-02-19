網評：從非正式接觸到建設性會晤

中評社北京2月19日電／來源：大公報 作者：馬浩亮

作為全球規模最大的安全政策論壇，慕尼黑安全會議具有重要的風向標意義，也是各方溝通立場、交換意見、增進共識的重要平台。王毅與布林肯連續兩年在慕安會期間見面，無論是方式、氛圍、內容，都有很大差別。



去年慕安會正值中美關係因飛艇事件而惡化，王毅“應美方請求”，與布林肯“非正式接觸”。彼此圍繞飛艇事件、烏克蘭問題、台灣問題等三大熱點針鋒相對。而今次王毅是“應約會見”布林肯，“會晤是坦誠、實質和建設性的”。反映出一年來中美關係實現止跌企穩的重大進展。



去年11月中美元首會晤，形成了“舊金山願景”，中方提出了以“五個共同”為支柱的中美關係新框架。在元首外交的戰略引領下，兩國重建溝通與對話。中美金融工作組、經濟工作組已高效舉行了三次會議，氣候行動工作組、禁毒合作工作組正式啟動。這些機制化安排，為雙邊關係逐一“拆彈”“清障”，是落實元首會晤共識的具體行動。



從今次慕尼黑“王布會”看，一掃去年的劍拔弩張，從全局到具體，多雙邊到全球，更為從容、更寬視野、更加開放地進行了交流，其議題也可一窺中方當下對中美關係的“排兵布陣”。



首先從總體上，以“舊金山願景”為指引，探索大國正確相處之道。而在具體問題上，台灣排在首位。島內剛剛舉行大選，後續走勢高度敏感。王毅重申中方立場，敲打“台獨”及“外部勢力的縱容支持”。這是鞏固中美關係止跌企穩勢頭的重中之重。



雙方還依次商討了經貿問題，人文交流，各層級交往和各領域對話（包括禁毒、外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能、軍隊等），具有清晰邏輯。中美關係的突出症結在於，美方在經貿領域以“去風險”之名行“去中國”之實，搞“脫鈎斷鏈”。這仍是今後一個時期，中美關係的主要著力點。而人文交流與對話溝通，則是不可或缺的驅動力。



雙方還就烏克蘭、巴以、朝鮮半島等地區熱點問題交換看法，凸顯了中美共同肩負的大國責任。儘管立場仍有相當差異，但這種接觸，有助於擴展斡旋彈性，避免火上澆油。