新研究顯示大西洋經向翻轉環流接近臨界點

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，近日發表在美國《科學進展》雜誌上的一項新研究顯示，大西洋經向翻轉環流（AMOC）正接近臨界點，研究人員認為這可能“對氣候系統和人類來說是個壞消息”。



大西洋經向翻轉環流被稱為“大洋傳送帶”，是地球氣候系統的一個重要調節系統，將表層的溫暖海水、熱量、鹽分、營養物質等從赤道附近運往高緯度地區，並在那裡冷卻、下沉，將較冷的海水從深海運回赤道地區。這種流動有助於分配能量和熱量，並調節全球變暖的影響，直接影響人類生活的氣候條件。



然而，由於全球變暖導致冰蓋融化速度快於預期，河流水位不斷上漲，北大西洋的淡水流入量增加，阻礙來自南方鹽度更高、更溫暖的海水下沉，導致該系統趨向崩潰。此前研究顯示，AMOC處於1000多年來最疲軟狀態。



荷蘭烏得勒支大學的研究人員利用計算機模型和此前數據，計算出AMOC到達臨界點時可觀測到的預警信號：即該環流引發的大西洋南部邊界地區淡水輸送的最小值。分析顯示，目前的AMOC正在接近臨界點。



研究主要作者、烏得勒支大學學者雷內·範·韋斯滕表示，AMOC正在接近臨界點不只是一個理論概念，這對氣候系統和人類來說是個壞消息。目前還沒有足夠的數據表明臨界點是在何時達到，但當AMOC觸及臨界點時會對人類造成不可逆影響。



研究還描繪了AMOC崩潰可能引起的一些後果：大西洋某些地區的海平面將上升1米；亞馬孫地區的雨季和旱季將受影響，可能使本已脆弱的雨林超過其自身臨界點；世界各地的氣溫波動將更不穩定；南半球將變得更溫暖等。



（來源：央視新聞客戶端）