中評社北京2月19日電／據新華每日電訊報導，國務院總理李強2月18日主持召開國務院第三次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大二次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。



本屆政府履職之初，就旗幟鮮明提出要當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家。此次會議強調，過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國務院牢牢把握這一定位，扎實推進各項工作。無論是在今年工作中，還是在本屆政府的整個任期中，都必須堅定不移踐行這一定位，並在履職盡責中不斷豐富實踐內涵、實現新的提升。



一年之計在於春。龍年春節後首個工作日，討論《政府工作報告》稿，動員部署開年工作，國務院全體會議釋放出促實幹、抓落實、提信心的強烈信號。



全國兩會即將在3月召開。面對複雜形勢，作為全球第二大經濟體的中國，將如何確定今年的發展目標？採取哪些重大舉措？舉國關注，世界矚目。形成一份高質量的政府工作報告，對於凝聚各方共識和力量具有重要作用。



今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。中央經濟工作會議對2024年經濟工作已經作出明確部署。春節假期剛過，此次國務院全體會議強調國務院各部門要迅速進入工作狀態，凸顯了貫徹落實中央經濟工作會議精神、抓緊抓實各項工作的鮮明導向。



對做好開年工作進行動員，會議突出了四個關鍵詞：



一是“信心”：多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。



二是“實幹”：力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合黨中央決策意圖。

