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澳大利亞大悉尼地區超1.3萬棟建築斷電
http://www.CRNTT.com   2024-02-19 15:24:35


　　中評社北京2月19日電／據央視新聞消息，據澳大利亞廣播公司報導，當地時間19日，暴雨雷暴等極端天氣襲擊了澳大利亞大悉尼地區，造成超過13000棟建築電力供應中斷。另有4人受傷，目前已入院接受治療。
　　（來源：央視新聞客戶端）

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