澳大利亞大悉尼地區超1.3萬棟建築斷電

中評社北京2月19日電／據央視新聞消息，據澳大利亞廣播公司報導，當地時間19日，暴雨雷暴等極端天氣襲擊了澳大利亞大悉尼地區，造成超過13000棟建築電力供應中斷。另有4人受傷，目前已入院接受治療。

（來源：央視新聞客戶端）