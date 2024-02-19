邀盧秀燕備詢　徐巧芯痛批綠委林俊憲唬爛嘴

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月19日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立院”黨團於2月19日下午在“立法院”舉行第11屆第一會期第一次黨團大會，被期待成為新一代國民黨“立院”女戰神的新科“立委”徐巧芯於會前受訪時，不改一往辛辣本色，痛批民進黨“立委”林俊憲提出的要求台中市長盧秀燕到“立院”備詢的提議，更趁機大酸了民進黨過往有失德行為的官員和民代，也該到“立法院”把這些弊案講清楚。



國民黨“立院”黨團於2月19日下午在“立法院”紅樓101會議室舉行第11屆第一會期第一次黨團大會，由書記者洪孟楷主持。會議主要是為了討論開議日的相關事宜，包括提案、質詢、委員會等議程。國民黨團要求所有委員全程參與，並視本次會議為甲級動員。這顯示出國民黨團在成為“國會”第一大黨後，對於新的會期有著高度的期待和企圖心，也希望能夠展現出第一大黨的氣勢和責任。



國民黨團表示，將會積極推動各項有利國利民的法案，並嚴格監督執政黨的施政，不讓民進黨再以多數暴力壓迫少數，搞亂台灣的社會秩序和經濟發展。



徐巧芯認為，林俊憲的提議是完全違反了大法官釋字第498號的解釋，地方自治團體行政機關人員受“立法院”各委員會邀請備詢，除了法律明定應該要到會備詢之外，沒有到“立法院”備詢的義務。她指出，連民進黨的柯建銘總召都趕緊的踩煞車，甚至民進黨幹事長吳思瑤也說這是個別委員的意見，顯然是民進黨也不希望像林俊憲這種唬爛嘴繼續替民進黨製造麻煩，惹出更大的風波。



徐巧芯還嘲諷地說，如果按林俊憲的解釋，任何人都可以邀請來“立法院”做備詢，那她就想到四個可以邀請來的人，分別是：



林俊憲本人，針對他所提出的盧秀燕市長應該來“立法院”備詢的主張是否違反釋字第498號，請他到“立法院”來備詢。

