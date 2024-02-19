富權：迫令賴清德執行蔡版《台灣的主張》？

中評社香港2月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：迫令賴清德執行蔡英文版《台灣的主張》？以下為文章內容。



中國海警微信公眾號昨日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，“福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。”



緊接著，國台辦發言人朱鳳蓮表示，二月十四日台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全，國台辦對此堅決支持。



而在此前一天，朱鳳蓮已經就台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件發表談話，她指出，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。



上述政治表態顯示，大陸方面根本不承認台灣當局單方面劃定的所謂“禁止、限制水域”。因此，中國海警局屬下的海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動時，不但將會驅趕闖入廈金海域的民用船隻，而且在有必要時，還可能會突破台灣當局單方面劃定的所謂“禁止、限制水域”，執行護漁任務。



倘果如此，這就是繼二零二二年八月佩洛西竄訪台灣地區，中國人民解放軍的軍機和軍艦在執行軍事演訓任務時，突破所謂“海峽中線”，等於是宣示根本不存在所謂“海峽中線”，因而也不予以承認，並間接宣示整個台灣海峽完全被中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區所涵蓋，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利那樣。



實際上，台灣方面單方面劃定的金廈“禁止、限制水域”，即使是以所謂“海峽中線”為“分界”，也是位於其西面。何況，無論是按照《聯合國海洋法公約》，還是中國大陸的《專屬經濟區和大陸架法》、《海警法》和《海上交通安全法》等三部法律的規定，都是屬於中國的十二海里領海線內。二零一二年九月十日，中國政府公佈《中華人民共和國政府關於釣魚島及其附屬島嶼領海基線的聲明》，宣布中華人民共和國釣魚島及其附屬島嶼的領海基線，在七十七個領海支點中，就包括有東引島、東沙島（以上由台灣當局“連江縣”實質控制），及烏坵嶼、東碇島（由台灣當局金門縣實質控制）。而台灣當局單方面劃定的所謂的金廈“禁止、限制水域”，就是位於即烏坵嶼、東碇島的領海支點之內。

