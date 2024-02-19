冷暖轉換劇烈　雨雪冰凍天氣再上線

中評社北京2月19日電／據新華社報導，節後剛返工，一輪寒潮就開始自西向東影響中國。原本暖意洋洋的地區，這幾天也將陸續經歷強降溫和雨雪天氣。中央氣象台19日同時發布寒潮、大霧、大風和沙塵暴預警。



從預報看，與節前雨雪冰凍過程相比，這次寒潮及大範圍雨雪低溫冰凍天氣過程中，凍雨整體強度和持續性不及上次，但兩次過程雨雪範圍和強度基本相當，且此次降溫幅度更大、低溫持續時間更長、凍雨影響範圍更廣、南方降雨更強。



降溫幅度大、冷暖轉換劇烈是本次寒潮的顯著特徵。監測顯示，率先受到寒潮影響的新疆，17日至18日多地24小時降溫幅度超過20℃，局地降幅超過30℃，阿勒泰地區青河國家氣象站最低氣溫達到－43.3℃。



近幾日南方氣溫繼續迅猛上升，18日湖南、湖北、江西等地有超過30個氣象站氣溫突破2月同期最高氣溫極值，貴州遵義、銅仁、黔東南以及湖南湘西、婁底等地局地氣溫超過30℃。預計19日至22日，中東部地區將發生冷暖巨變。東北地區、華北南部、江漢、江南、西南地區東部、華南北部等地將降溫12℃至16℃，貴州南部、湖南南部局地降溫可達20℃以上。山西、河南、山東、湖北等地部分地區最高氣溫可跌至歷史同期最低，具有一定極端性。



23日前後，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。全國大部地區平均氣溫將較常年同期偏低，其中陝西、華北、黃淮、江淮、江漢、江南西部等地偏低4℃至6℃。專家表示，預計這種低溫狀態會持續至26日左右，南方地區則要到28日後才會回暖。



降水方面，中央氣象台首席預報員徐珺介紹，20日開始雨雪天氣將進入較強時段。陝西東南部、山西東部、河南中南部、山東南部和東部等地有暴雪，山東東南部局地有大暴雪；江淮、江南、華南西北部等地有大到暴雨，江西北部局地大暴雨。



此次過程雨雪相態複雜，南方地區還伴有強對流天氣。同時，凍雨影響面廣，部分地區有持續性。預計20日至25日，湖北、湖南、貴州、河南、山東南部、江蘇北部、安徽北部等地有大範圍凍雨或冰粒，影響面積可達57萬平方公里，湖南、貴州、湖北等地凍雨可能持續3至5天。



中國氣象局公共氣象服務中心高級工程師宋建洋分析，20日至23日雨雪天氣將進一步影響華北、黃淮及其以南地區，途經這些地區的京台、京港澳、京滬等高速公路發生道路積雪和結冰的風險高。此外，華東中南部局地道路能見度較低，低窪路段、隧道涵洞也較易出現積水，影響通行效率。



氣象專家建議公眾密切關注最新天氣預報，出行要避開降雪區和凍雨區。如需自駕出行，要密切關注路況，視情採取防滑措施；乘坐高鐵或飛機應及時查看列車、航班動態，做好出行安排。同時，低溫天氣易誘發心腦血管和呼吸系統疾病，公眾應及時採取防寒保暖措施，加強健康防護。