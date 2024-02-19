雨水：一犁春雨趁農耕

中評社北京2月19日電／據新華社報導，“郊嶺風追殘雪去，坳溪水送破冰來。”每年公歷2月18日至20日前後，當太陽到達黃經330度，我們迎來二十四節氣中的第二個節氣——雨水。



雨，自古以來就是文人墨客濃墨重彩刻畫的文學意象。



在浩如煙海的中華古詩詞中，杜甫的《春夜喜雨》一直備受讀者喜愛：“好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。”元代文人吳澄編著的《月令七十二候集解》中也記載：“正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。”



時至雨水節氣，太陽直射點由南半球逐漸向赤道靠近，這時的北半球，日照時數和強度都在增加，氣溫回升較快，來自海洋的暖濕空氣開始活躍，並漸漸向北挺進與冷空氣相遇，形成降雨。這個時節，天氣變化不定，忽冷忽熱，乍暖還寒。



中國幅員遼闊，南北差異很大。當前，多地寒潮又至，但多地草木也已開始萌動，新芽破土而出，大地青綠慢慢回還，蘊藏了一個嚴冬的能量正在逐漸釋放。當飛雨入階廊，看到毛毛細雨所織簾幕後的淡淡春色時，人們會愈發向往那柳絲含煙、柳煙成陣、欣欣向榮的好時節。



中國古代將雨水節氣分為三候：一候獺祭魚，二候鴻雁來，三候草木萌動。意思是這一時節，水獺開始捕魚，大雁從南方飛回北方，草木抽出嫩芽。雨水節氣還有不少民俗，比如回娘屋、占稻色等。“回娘屋”指出嫁的女兒要帶上禮物回娘家；“占稻色”指老百姓通過爆炒糯穀占蔔收成。



中國自古以農為本，農業講究時令節氣。春耕是春天的頭等大事，關乎一年的希望。荀子在《王制》中這樣寫道：“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失時，故五穀不絕，而百姓有餘食也。”



“春雨貴如油”，雨水節氣飽含無限的活力。這個時節，降雨開始、雨量漸增，因此，很多地方也稱之為“可耕之候”。



此時，雖然北方大地還沒有完全蘇醒，但是多地修水利、備春耕，都已忙活起來。南方多地，田野山林間，綠意漸染，春耕的錦綉畫卷也在慢慢展開。



南宋魏了翁有一首詩描寫春雨農耕，頗為有趣：“床頭夜雨滴到明，村南村北春水生。老婦攜兒出門去，老翁赤腳呵牛耕。一雙不借掛木杪，半破夫須衝曉行。耕罷洗泥枕犢鼻，臥看人間蠻觸爭。”



大意為：夜幕來臨，春風化雨，滴滴答答下了整整一夜，田野裡灌滿了春雨春水；老婦人帶著孩子出門，老翁赤腳趕牛耕田……詩文筆觸自然，字裡行間湧動著生活感，刻畫了一個辛勤的勞動者不懼春雨春寒、默默耕耘的形象。



春種一粒粟，秋收萬顆子。自古至今，土地的收成，不只關乎一家一戶的一菜一粥，更關乎國家的穩定和富強。古時是“驅牛耕田”；如今，農業生產有著現代科技加持：履帶自走式旋耕機、智能水肥一體化灌溉設備……科技賦能農業現代化，為鄉村振興插上騰飛的翅膀。



春風化雨，潤物無聲。雨水時節，溫暖柔潤的春天已悄然來臨，廣袤的大地將呈現出清新的田園之美，人們的心田也“種”下對美好生活的飽滿希望。

