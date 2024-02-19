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也門胡塞武裝稱在亞丁灣襲擊一艘英國貨輪
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2024-02-19 15:24:17
中評社北京2月19日電／據新華社消息，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日發表聲明說，該組織向在亞丁灣航行的一艘英國貨輪發射了數枚導彈，並“準確擊中目標”。
（來源：新華網）
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