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也門胡塞武裝稱在亞丁灣襲擊一艘英國貨輪
http://www.CRNTT.com   2024-02-19 15:24:17


　　中評社北京2月19日電／據新華社消息，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日發表聲明說，該組織向在亞丁灣航行的一艘英國貨輪發射了數枚導彈，並“準確擊中目標”。
　　（來源：新華網）

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