多方在慕安會呼籲加強國際合作避免“雙輸”

中評社北京2月19日電／據新華社報導，第60屆慕尼黑安全會議（慕安會）於16日至18日在德國南部城市慕尼黑舉行。會議期間，多方代表和專家學者呼籲加強國際合作，避免世界走向“雙輸”。



會議前夕，慕安會主辦方發布的《2024年慕尼黑安全報告》指出，在地緣政治緊張局勢加劇和經濟不確定性上升的情況下，許多國家不再關注全球合作的整體利益，而是越來越擔心自己獲得的相對收益少於其他國家，世界正面臨陷入“雙輸”局面的風險。與會多方在會議期間表達了對避免“雙輸”局面的思考。



聯合國貿易和發展會議秘書長蕾韋卡·格林斯潘認為，如果沒有多邊主義和集體行動，世界將面臨巨大威脅和風險，“全球南方”國家大多數人將面臨生存危機。各方應尋找解決方案，以促進共同發展。



芬蘭當選總統斯圖布表示，西方世界總是希望聯合“志同道合的夥伴”維護自身利益，但氣候變化、公共衛生危機等人類面臨的共同挑戰需要各方攜手努力才能解決。他認為，衹有通過合作才能避免競爭演變為衝突。



斯里蘭卡外長阿里·薩布裡說，受益於相對和平與穩定的局勢，亞太地區國家在過去幾十年中取得巨大發展成就，促進了地區繁榮。但現在，有人開始談論“脫鈎”和“去風險”。穩定受到威脅，最終將轉化為不穩定，這不利於增長。他呼籲各方共同努力，讓每個國家都發揮出最好的一面。



慕安會主席克里斯托夫·霍伊斯根指出，當今世界誰都無法獨自解決安全問題。國際社會必須摒棄舊思路，以開放的心態攜手合作。



美國哈佛大學肯尼迪政府學院教授格雷厄姆·艾利森在接受新華社記者採訪時說，“雙輸”說到底是一個選擇的問題。對於看似無法解決的問題，各方應合作建立解決問題的框架，使其變得易於管理，這需要各國展現智慧。

