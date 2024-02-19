日防衛省專家會議提及防衛費進一步增額可能性

中評社香港2月19日電／共同社報導，日本防衛省19日召開關於從根本上強化防衛力的首次專家會議。擔任會議主席的日本經濟團體聯合會（經團聯）前會長榊原定征就2023年度起5年間防衛費總額增至約43萬億日元（約合人民幣2萬億元）的政府方針提到，鑑於物價上漲、日元貶值等因素，還可能進一步增額。榊原表示，“在43萬億日元的框架下能否真正實現所需的防衛力裝備強化？估計有必要從現實的角度調整。”



首相岸田文雄6日在眾院預算委員會會議上就防衛力裝備答辯稱，“希望維持43萬億日元的規模和內容。”專家會議的討論也可能影響政府方針。



榊原在會上表示當然要爭取堅持43萬億日元，但也強調“不應將調整視為禁忌，而應坦誠地根據現實討論有效水平、國民負擔和具體的財源。”



防衛相木原稔指出，“國民的理解對構建未來的防衛力而言很重要。”此外也著眼於2028年度以後的防衛費，木原表示“希望借會議場合，同步探討如何推進43萬億日元之後的事宜”。



政府希望通過會議聽取專家的建議並制定具有戰略性的政策，以便基於2022年12月制定的國家安全保障戰略等3份安保相關文件，具體落實強化防衛力舉措。



除榊原外，會議委員還包括東京大學名譽教授北岡伸一、前駐美大使杉山晉輔等人。此外將設置探討個別政策的小組。會議還將圍繞包括太空、網絡和電磁波在內強化跨領域行動等展開討論，以期提升自衛隊的能力。