上海將新辦約40所中小學　新建改擴建所幼兒園

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，2月19日，記者從上海市教委獲悉，今天是上海中小學春季新學期開學日。2024年，上海基礎教育擴優提質，上海全市將進一步加強市區聯動，統籌推進公辦初中強校工程、新優質學校高質量發展引領計劃、城鄉學校攜手共進計劃、普通高中高質量發展行動等工作，進一步深化“雙新”課程教學實施和中小學數字化轉型，全面實施義務教育項目化學習。同時，上海全市將新開辦約40所中小學（義務教育階段，含新建分校和擴增學段），特別是“五個新城”等人口導入地區，將通過新建、遷建、改擴建等方式進一步擴優提質。



據初步統計，預計今年秋季學期，上海全市將新增一年級學位約7000個、六年級學位約10000個，屆時市民將能夠享有更充分的優質教育資源。



2023年上海市教委出台了《關於實施項目化學習推動義務教育育人方式改革的指導意見》，以活動項目、學科項目和跨學科項目等為載體，改變教與學的方式，著力培養學生的創造性解決問題的能力。2024年，推動所有義務教育學校實施項目化學習，並基本建成覆蓋各年級和各學科的項目化學習典型案例庫。上海市各區已結合區域特點，形成了區域項目化學習實施方案。



為持續提升鄉村教育質量，2021年起上海市實施第二輪城鄉學校攜手共進計劃，覆蓋郊區66所義務教育學校，其中精準托管38所、互助成長項目28所，經專家評估，優秀率超過70%。今年上海將啟動第三輪城鄉學校攜手共進計劃，重點聚焦五個新城、南北轉型戰略承載區、崇明世界級生態島的義務教育學校質量提升。



2023年上海市教委出台《上海市新優質學校高質量發展引領計劃》，聚焦家門口普通公辦學校高質量發展，堅持回歸教育本原，通過3～5年的努力，培育一批發揮明顯價值引領作用和辦學示範效應的新優質項目校，樹立新時代家門口好學校的價值標杆。上海新優質學校市級項目校將在以往基礎上擴大到150所左右，力爭到2026年擴大到200所。



2024年，上海市將繼續擴大中小學試點範圍，建設整體試驗樣板校。通過積極探索教學資源優選機制，增加優質資源供給；加強理念引領與需求驅動結合，持續優化升級教學系統與“三個助手”，保障環境與實踐推進相結合，總結提煉數字化課程環境下的教學方式變革新樣態，切實發揮數字化賦能基礎教育教學主陣地應有作用。



此外，在2024年，上海全面建設高質量幼兒園工作也即將邁入新的征程。上海將上下聯動，多措並舉，加強政策機制保障和內涵提升。



一方面，上海市將結合人口發展和城市建設需要，進一步優化學前教育資源布局。繼續在人口導入區、聚居區新建改擴建30所幼兒園，加大普惠性幼兒園覆蓋率和公辦幼兒園在園幼兒占比；大力開設托班服務，計劃增加不少於7000個社區托育托額，不少於3000個公辦幼兒園托班托額，力爭托幼一體園占比不低於80%，社區托育“寶寶屋”街鎮覆蓋率不低於80%，並為有需求的家庭提供不少於12次免費照護服務和免費科學育兒指導服務。



另一方面，上海全市130多所幼兒園將列入新一輪高質量幼兒園建設計劃，將通過改善幼兒園辦園條件，發揮集團化辦園優勢，支持高質量建設園完善內部治理機制，優化完善評價機制，促進優秀教師的柔性流動，以項目實踐引導幼兒園聚焦保教質量，提升專業能力等途徑不斷提升幼兒園辦園質量。