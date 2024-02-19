民眾黨正妹發言人楊寶楨　含淚道別駁內鬥

民眾黨發言人之一楊寶楨受訪，淚眼汪汪說明辭去發言人一職原因。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨美女發言人之一的楊寶楨20日正式離職，楊寶楨19日下午親自現身說明裸辭民眾黨團副主任、民眾黨發言人2職位的原因，並強調“沒有內鬥”、“暫時休息”。楊寶楨說到一半也三度潸然淚下、泣不成聲，並表達感謝民眾黨主席柯文哲的信任與栽培，最後楊寶楨也與長期跑柯線的記者擁抱，不捨這4年多來的相處。



民眾黨2020年大選後，成立民眾黨團，當年由“小牛”柯昱安、楊寶楨、蔡峻維等人一手摸石子過河成立為民眾黨“立委”喉舌的黨團“文宣部”，並為民眾黨在政論節目中舌戰群雄，但如今3人都已接連離職。柯文哲近日也在整頓黨內人事，由於柯辦發言人陳智菡才剛任民眾黨“立法院”黨團主任，楊寶楨的離職也讓外界關注民眾黨內茶壺風暴。



楊寶楨19日下午2點半現身民眾黨“立法院”黨團接受媒體訪問，她說，這個決定對她來說也掙扎非常久，最後才做出這樣的決定⋯⋯話還沒說完，楊寶楨突然控制不了情緒、潸然落淚，媒體也追問是否有委屈？因為內鬥？



待楊寶楨情緒稍微緩和後，楊搖搖頭說，不是內鬥，主要是她2019年踏入政壇後就加入民眾黨擔任發言人，一路以來4年多接續打大選、地方選舉、接黨團副主任、打2024大選，一直到現在都沒停下來休息過。前陣子她就不斷思考什麼時候可以暫停一下，現在黨團主任由陳智菡接手，她心中就放下一顆大石頭，之後會先休息、沈澱一陣子，多陪陪家人，也希望進修再讀碩士。



楊寶楨說，至於要不要參選，柯文哲、“立委”黃珊珊都有與她深談，她也表達若黨內有人想去經營台北市松山、信義選區的話，就不需要考慮她，因為黨的整體規劃、進度最重要。柯文哲也有表達可以先休假、想一下等，但最後也尊重她想先休息的想法。



媒體追問，未來會否參與其他政黨？楊寶楨指出，雖然外界一直往這方向想，但並沒有這樣的規劃，她過去給自己階段性的任務“三黨不過半”，現在任務達成了，她也希望看到柯文哲所談的政黨和解、社會和諧，她希望未來台灣政治能過發生。



媒體再度追問，剛剛哽咽是因為不捨這份工作，還是內鬥？楊寶楨強調，真的沒有內鬥，我⋯⋯楊寶楨講到一半又再哭了出來，她表示，她一定會不捨，很多支持者也覺得非常訝異、無法接受，畢竟在民眾黨團4年多了，都有很多回憶。做出這樣的決定真的想了非常久，她很感謝柯文哲、民眾黨的栽培⋯⋯楊寶楨話還沒說完，第三度落淚，在媒體鏡頭前哭了30秒才再度緩和情緒。



楊寶楨說，她很謝謝柯文哲4年多前給她機會，當時她還是一張白紙，就讓她當民眾黨發言人。至今正式卸下，真的非常感謝，本來她想說是不是可以安定地偷偷離開就好，但又覺得必須給大家一個交代，謝謝大家，不好意思驚動到大家。