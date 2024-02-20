中評關注：韓國瑜謹慎維繫藍綠白三角平衡

“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）2024大選過後，“立法院”首度出現中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨藍綠白三黨不過半的格局。過去若非泛藍過半就是泛綠過半，議事攻防純粹比誰拳頭大。白營雖然衹有8席“立委”，仍能出招卡住藍綠咽喉，這給國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持議事形成挑戰，必須謹慎在藍綠白三角關係中確保平衡。



韓國瑜19日主持朝野協商，針對國民黨團提案，邀請“行政院長”陳建仁赴“立法院”針對食品安全問題專案報告並備詢，民進黨團樂於接受挑戰，對專案報告持開放態度，照理說連在朝的民進黨都沒有意見，這項專案報告的提案應該可以達成共識順利通過，讓韓國瑜再度達成一筆朝野成功協商的紀錄。



沒想到僅有8席“立委”的台灣民眾黨團此時出招，雖然表面上看起來，民眾黨也同意讓陳建仁到“立院”辦理食安專案報告，但民眾黨團總召黃國昌卻要求，專案報告不應該排擠到原定的施政報告，主張應加開院會處理專案報告。由於院會固定是每周二、周五召開，黃的要求等於是在二、五之外再找一天加開院會，這項主張受到民進黨團反對，不給妥協空間，朝野協商也隨之破局。



原本19日的朝野協商內容相對單純，就是安排陳建仁辦理食安專案報告，卻因民眾黨團臨時出奇招卡關，讓韓國瑜主持的朝野協商首度出現破局的結果。



此一結果也顯示，就算民眾黨團衹有8席“立委”，表決時舉手舉腳都贏不了藍綠兩大黨，但是在需要各方達成共識的朝野協商階段，民眾黨團確實可以發揮以小博大的實力，只要民眾黨團不簽名，協商就沒有結論。



從韓國瑜19日早上主持“立院”新春團拜，到隨後召開的政黨協商，過程中都能感受到韓謹慎、小心想維持住對白營的友善互動。首先是新春團拜時，韓強調“立法院”三黨不過半，一視同仁，沒有誰獨大”，既然沒有人獨大，換言之民眾黨就沒有“獨小”而需要依附藍綠的壓力，韓不偏不倚，讓民眾黨可以保有黨團自主性。