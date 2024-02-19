專家認為：中墨多元化合作關係持續加強

中評社北京2月19日電／據參考消息網報導，西班牙中國政策觀察網站2月14日發表題為《中墨建交52周年：在選舉年進行簡要回顧》的文章，作者是墨西哥普埃布拉功勛自治大學中國問題專家拉克爾·萊昂·德拉羅薩。文章編譯如下：



在距離墨西哥大選還有幾個月之際，墨中關係正在溫和而悄然地得到加強。



在疫情背景下，兩國合作得以強化，這要歸功於一系列因素的共同作用。其中，墨西哥於2020年接任拉美和加勒比國家共同體輪值主席國，這對於促進該國與中國進行對話至關重要，而這種對話使墨西哥有機會參與中國的外交行動。另外，洛佩斯2018年就任墨西哥總統後，在各級政府中開展了關於改善對華關係的游說活動。從那時起，兩國關係開始多元化，新的接觸渠道也開始顯現。



21世紀，墨中關係的特點是，經濟成為主導雙邊關係的軸心之一。根據墨西哥經濟部的最新數據（2023年），中國在墨西哥的對外貿易中占據重要地位。



在出口方面，中國是墨西哥產品的第四大目的地。儘管墨西哥正在經歷工業化進程，但該國與拉美地區其他國家的情況類似，出口到中國的主要產品不是中間產品，而是原料。



在進口方面，中國以20.3%左右的份額鞏固了墨西哥第二大進口產品來源國的地位。墨西哥進口的主要是技術產品，其中智能手機和無線網絡設備的需求最大。



儘管墨西哥在對華貿易中處於逆差地位，但由於疫情的影響，2020年是該國對華貿易逆差收縮幅度最大的一年。但是，墨西哥對華出口增長的趨勢仍在繼續。



在投資方面，墨西哥並不是拉美接收中國直接投資最多的國家。新萊昂州、哈利斯科州和索諾拉州是墨西哥2023年吸引中國直接投資最多的州。



在過去的五年中，中國通過多種渠道對拉美實施外交接觸戰略。也就是說，中國通過外交官、各級政府官員、商界人士、民間組織和協會、學術界人士、僑民和文化界人士等不同行為體，努力施加軟實力影響。如前所述，疫情期間中國的援助行動提高了中國民間外交的影響力，以及在地方層面的交流和接觸能力。從這個意義上說，墨西哥也感受到了這種影響力的提升。這種准外交活動增強了中國在墨西哥的經濟、外交和文化存在。



墨西哥華人群體和社團組織在這一關係中發揮著最重要的作用。在過去的十年中，他們在改善墨西哥華人的形象和地位方面發揮了關鍵作用。



中國是一個積極推動技術合作的國家。無論是電信等“軟基礎設施”，還是鐵路、建築等“硬基礎設施”，中國的對外合作項目都已遍布世界各地。



就墨西哥而言，能源合作是過去十年里對華合作的引擎之一。在技術方面，華為公司一直是在墨西哥開展業務最多的中國企業之一。這不僅體現在向墨西哥出口無線網絡設備和推動5G網絡在墨西哥的部署上，還體現在其他人工智能應用項目上。